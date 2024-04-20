深水埗通州街自動泊車系統竣工　提供52個車位月租3300元

本港泊車位長期不足，位於深水埗通州街、全港第3個公眾自動泊車系統，今日(20日)舉行竣工典禮。系統設4個4層高的載車架，提供52個自動泊車位，特色之一是引入了「快思邏輯」技術，自動選擇系統內的最佳停車位，駕駛者泊車或取車過程平均只需2分多鐘。系統月租3,300港元起，時租19港元起，將於短期內啟用。

位於深水埗通州街及欽州街交界的峰和停車場，佔地5,130平方米，合共提供不少於210個泊車停車位，其中52個屬於自動泊車系統停車位。系統由4組4層高的升降橫移載車板組成，使用鏈條式升降橫移類機械停車設備，通過載車板的垂直升降、左右橫移來移動車輛至地面作存取，升降速度每分鐘可達4.5米，而橫移速度每分鐘可達7米。同時，系統採用「快思邏輯」技術，系統會自動選擇當時最便捷停車位泊車，駕駛者泊車或取車過程平均只需2分多鐘。

泊車時，駕駛者只要將車輛倒後駛入指定停車艙的載車板上，確保拉好手掣、收起後視鏡，以及關好車門及車窗；然後到旁邊操作屏辦理存車手續，輸入車牌號碼、自定密碼，並確認系統提示後就可以離開，系統會自動選擇最便捷的停車位泊車。取車時，駕駛者可在屏幕上輸入自定密碼，系統將會移送車輛到取車位置，待載車板停定後，駕駛者可以登上座駕並駕車離開。車場日後計劃推出手機應用程式，屆時駕駛者可以透過程式預約取車，加快取車的流程。

此外，系統載車架上方設有太陽能板，一方面為停泊的車輛提供上蓋，遮風擋雨，二來太陽能板所產生的電力亦可轉售予電力公司，有望降低系統的運行成本。營辦商預料，系統將於短期內啟用，月租3,300港元起、時租19港元起；每輛車輛的重量上現為2,500公斤，尺寸上限是5米長乘2米寬乘2米高。