市面吉舖多　「震倉」潮未過

港人的消費力外流，本地的食肆、商舖接連結業，是全面通關復常之後的現實景況。儘管「光榮結業，有緣再見」的告示令人百感交集，有人認為香港終於知道自己是龜兔賽跑中的那隻兔子，可是仍有商戶似乎無意擺脫「收得貴，服務曳」的不良觀感，即使店內有客依然「夠鐘就打烊」。面對當下的「執風起」市道，《東呼即應》訪問了市民和專家，以及近日結束生意的當事人，探討急功近利的經營心態，是如何導致香港今時今日的經濟困境。

在社交平台迅速爆紅的「執笠關注組」，反映巿民對結業潮的高度關注。《東呼》記者進行街訪，市民張女士表示有加入該群組，她認為政府已因應巿道，推出甚麼夜繽紛的振興措施，但只是幫助了一段時間後，好像也沒有特別起色，一晃眼都已數月了；畢竟吃東西、買東西，香港都比內地貴。另一市民李先生說，街上多了很多「吉舖」，尤其是疫情之後，很多店舖都受不住無人光顧的打擊，以往營經的如今都結業得七七八八，原因主要都是整體消費能力下降，加上疫情令大家都賺不到錢。

盛滙商舖基金創辦人李根興指出，元朗、屯門及粉嶺等地區受北上消費的衝擊較大，故該些地區的吉舖亦較多，不過一雞死一雞鳴，他說輸的那些可能是比較民生消費的店舖，只要懂得瞄準商機，整體看零售業的「蛋糕」其實是大了。他相信北上消費的趨勢不會逆轉，隨住大灣區融合，經濟的「蛋糕」，特別是香港零售銷售或飲食業的「蛋糕」將會加大，形成勝者全贏的商業策略。

綽號「牛雜妹」的藝人李亦喬，其家人經營的麵店剛於本月初結業，她覺得香港零售業喜歡跟風，譬如某段時間流行吃甚麼，香港就會大量湧現相同的食肆，甚至可能一條街有四、五間相同的餐飲，短時間內甚受消費者歡迎，可是當熱潮過後，就會一窩蜂地結業。而新冠疫情亦導致整個香港，甚至全球經濟都不好，對香港的餐飲以及各類的生意都有影響。

其實有不少分析指出，北上消費性價比高，加上網購越趨普遍，香港的實體商店前景可說不無疑問。雖然港人靈活變通轉身快，可是過去以探路方式，試圖「撞中」顧客口味的經營手法猶如玩票性質。早前有報道指，估計過去一個月，全港有200至300間食肆結業。現今這一股結業潮，某程度上是一段「震倉」過程。在過去沒有一個強勁的競爭對手情況下，「劣食」尚可經營，但一個性價比極高的選項出現了，結局如何不難預見。現今震一震倉，是否絕對的壞事，可謂見仁見智了。