天瑜設靈供公眾弔唁　父冀帶骨灰遊動物園

疑因遭受醫療事故而變成植物人的8歲女童周天瑜，與死神搏鬥近4年，上月10日因病情惡化離世，其家人今（20日）在鑽石山殯儀館，為天瑜設靈 ，並於明日（21日）出殯。《東呼即應》向天瑜父親了解最新狀況，周爸爸提到，希望帶天瑜骨灰到動物園，以實現愛女遺願。

天瑜的喪禮，今在鑽石山殯儀館2樓慈愛堂供公眾弔唁，不少人到場送天瑜最後一程。周爸爸表示，感激大眾對自己及愛女的關心，他與家人對天瑜離世有心理準備，心情尚算平穩，並慨嘆天瑜出事後癱瘓臥床，若愛女可以舒服地離開不再受苦，對她而言未嘗不是壞事。

天瑜年紀輕輕便魂歸天國，周爸爸表示，天瑜想做的事，大部分都已為她完成，但愛女手術前曾表示想去動物園，就未能如願帶她到現場。周爸爸表示，正考慮取得天瑜的小部分骨灰後，帶同骨灰去動物園，以圓愛女遺願。

為天瑜周旋奔波期間，周爸爸亦不幸患癌，需接受治療及手術。他透露，其癌症指數已回復至健康水平，目前病情受控，尚有兩次化療要進行。面對親人離世，家人都感到萬分心痛和不捨，周爸爸早前參與了不少的義工活動，希望自身經歷能夠幫助有類似經歷的人，同時助自己走出失去愛女的傷痛。

小天瑜於2018年確診惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，當時年僅3歲，2020年在瑪麗醫院接受手術，懷疑因醫療事故而成為植物人。周爸爸為事故多番向院方交涉，雖然與院方達成庭外和解，但覺得院方仍然欠他及公眾一個交代，誓要追究涉事麻醉科醫生懷疑篡改醫療紀錄的刑事責任。《東呼》一直跟進報道事件，引起全城關注，希望小天瑜的不幸遭遇，可以喚起醫護人員的父母心。