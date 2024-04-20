寵物KOL疑強姦性侵至少6女　落馬洲潛逃被捕　母涉盜竊同落網

執法部門近日在各個社交媒體及平台上留意到一些報道，指一名男子懷疑用欺詐或脅迫的手段，誘使一些本地年輕女子進行性行為。該部門高度重視案件，隨即進行跟進調查，並於前日(18日) 接觸到受害人及得到她們的報案，同時鎖定疑人的身份，於昨日(19日)在落馬洲管制站成功將他截獲。

調查人員表示，有理由相信疑人有機會因東窗事發，被截獲時正準備潛逃離開香港。被捕人士姓謝(29歲)，他涉嫌在2017年至2024年於自置住所及租住單位內，迫使一些本地女子與其進行性行為或猥褻行為，而且有部分事主懷疑被盜去財物。調查亦顯示，有受害人於過程中懷疑被偷拍或強迫拍攝。

截至今日，執法部門一共收到6名本地女子(18至25歲)報案，根據目前調查所得，以涉嫌「以威脅促使他人作非法的性行為」、「強姦」、「非禮」及「窺淫」拘捕該案男子，而人員深入追查後，至昨晚再在上水區以涉嫌「盜竊」拘捕多一名姓曾(59歲)女子，她是被捕男子的母親，相信與其中一宗案件有關。另外，該部門已檢取被捕男子的手機及電腦，但因為牽涉案情，未能透露內裏是否存有涉案影片或照片；至於受害女子在案發時為17至24歲，案件暫時無涉及未成年少女。

人員指出，經過連日調查後，相信已有足夠證據檢控該名被捕男子，他已被暫控一項「以威脅促使他人作非法的性行為」、兩項「強姦」、一項「非禮」罪，案件將於下周一(22日)在粉嶺法院提堂；被捕女子則被扣留調查。

執法部門有理由相信，實際受害人數較現有報案人數更多，同時向公眾呼籲，舉報性罪行永遠不會太遲，縱使受害人因許多原因，例如沒勇氣、不願意與人傾訴等而拒絕出面，但是只要受害人願意鼓起勇氣進行舉報，該部門承諾會盡力徹查案件，並且提供適切的支援，確保她們的資料不會外洩。

據了解，被捕人士是一名在社交平台上擁有過萬粉絲追蹤的寵物網紅KOL，有指他犯案時會以看自家寵物為由，誘騙受害人上樓，再趁機落手。