東方日報A1：信心缺乏等唔切5•1　旅行社排隊執笠

五一勞動節將至，內地有連續5日的法定假日，各界看好本港入境遊料有小高峰之時，本地旅遊界竟搶閘出現「結業小高峰」，根據旅遊監管局的統計，3月下旬以來，多家中小型持牌旅行社決定結業，踏入4月已有最少6間，有旅行社更專門揀在五一假期當日或4月30日結業，無視五一商機。結業潮影響下，根據《旅遊業條例》發出業務許可證的數目亦在一年內減少超過200張，而旅遊業從業者（即導遊及領隊牌照）數目亦在一年內減少逾百個，兩項數字均為近一年新低。旅遊業大吹冷風，有業者認為或涉商業因素，至於導遊牌照及領隊牌照人數下降，從長遠看未必是壞事。

翻查旅遊監管局的統計，今年4月以來，最少有6間旅行代理商向旅遊監管局表示有意結業，當中有4間旅行代理商更連五一檔期都不打算做，選擇在4月或是5月1日當日結業。表明欲停業的旅行社包括延華旅遊（香港）、金力旅業、怡翠旅遊、太陽旅行社（香港）、加利旅運及方效石（世界旅遊）等。而在上月停業的海港旅遊，更是一間與工會經常有合作計劃的旅行社，無奈亦於上月31日停業。

多間旅行社不願等5月假期及7、8月暑假等傳統旅遊旺季而「停賽」，旅遊促進會總幹事崔定邦表示亦有留意到上述現象，據他所知，上述準備結業的旅行代理商甚少做入境遊業務，不清楚他們的情況，估計與商業營運及因素有關。

至於行內業務許可證甚至持牌從業者人數均下降，崔定邦坦言從長遠看未必是一件壞事，反而能刺激從業者的專業水平。他還表示，當前持牌導遊、領隊牌照減少與持牌難度有一定的關係，中間也會有很多原本持牌者選擇在牌照到期後不續考牌照，這也是導致相關持牌者數量下降的原因之一。而且，有人選擇不續持牌或是被發現不合適持牌而人數減少，對行業發展未必是一件壞事。因為，現在持牌導遊的數量是足夠支撐相應的業務，而提升整體的服務質素才是旅遊業界現時的路向。

在疫情前的2018年，香港的入境旅客人次達到約6,000萬人，而在去年僅恢復到2018年的一半，約3,000萬人，今年預計的人次會是在4,300萬至4,600萬左右。崔定邦認為，香港要接受時代的轉變，要增加個人遊城市拓寬客源才能令香港旅遊業繼續增長。同時，應將一簽多行政策推廣至全廣東省，相關政策的推出可以有助恢復香港旅遊業。

崔又指，以往有很多遊客來港是為了在香港購物，但現時電商發達，很多外省遊客就會選擇網上購物而不是親身來港，而且，深圳對於遊客的吸引力也會導致來港遊客的減少。這些都是香港旅遊業現時需要面對的挑戰。

至於旅監局資料顯示，截至今年3月業務許可證對比去年3月下降了222張。崔定邦表示，其實旅行代理商的分行也需要許可證，但如果代理商選擇減少分行或是轉而將線下業務放到線上也會導致許可證數量的減少。

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