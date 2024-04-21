港股一潭死水　政府指中證監措施有利吸引更多國際資金

香港股市仍然一潭死水。中國證監會日前公布5項與香港資本市場合作的措施，並將加大支持符合條件的內地行業龍頭企業到本港上市融資。財金官員指有關措施進一步拓展兩地市場互聯互通，促進兩地資本市場的協同發展，亦有利香港的新股上市市場，而更多具長遠發展和回報潛力的企業在港上市，亦將吸引更多國際資金來港，加強和提升香港國際金融中心地位。

財金官員今日(21日)在網誌除提及中證監的措施外，又指上周出訪杭州和蘇州之行，指當地不少企業已申請或考慮申請在港上市，又指有關創科企業，着眼香港與大灣區其他城市的協同優勢，例如與深圳在創科方面的合作平台，並將目光由內地拓展至國際市場，希望利用香港，作為進軍國際市場的首選跳板和平台，包括在港建立財資中心以至國際業務總部等。其中不少企業都稱香港知識產權保障制度完善，能讓他們發展「專利營運」的新業態。

在合作方面，該官員指香港與杭州下月將共同成立一個科技協同創新平台，將聚焦科技研發合作及科技成果轉化等，而一批杭州的科技企業亦將來港落戶，設立研發中心或開拓海外業務。

出訪兩地的另一目的是向當地企業推介香港能如何助力管理跨國產業鏈和供應鏈，該官員指在當地的研討會交流中，不少企業反映，不論在物流運輸、市場銷售、投資設廠以至海外採購等不同環節，均希望布局至更廣泛區域以至應對地緣政治和單邊主義的挑戰。

該官員表示，香港憑着各項優勢，可以為內地企業在拓展國際業務的過程中，創造更大的價值，提供包括供應鏈管理、貿易融資、商業諮詢，以至人才和企業培訓等一站式服務。