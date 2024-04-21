啟德體育園綠化率逾30%　年減1000公噸碳排放量

啟德體育園將於2025年上半年啟用，將成為全港最大型的綜合體育及娛樂新地標。體育園採用綠色建築和生態環境設計、應用節能及可再生能源系統、引入智慧城市意念措施、提升園區的暢達度和與周邊社區的連貫性，致力打造環保低碳的賽事活動場地，為香港的綠色體育發展開創新里程。園區的設計注重可持續性發展，獲香港綠色建築議會綠建環評社區鉑金級認證等多項綠色建築證書及認證。園區的綠化率超過30%，種植超過1,000棵樹木，另外提供14公頃遼闊的戶外空間，透過綠化天台及垂直綠化，提高城市生態及淨化空氣。

另外，體育園配備最新的節能系統，使用由機電工程署啟德區域供冷系統所供應的冷凍水作空調之用，與傳統氣冷式空調系統和使用獨立冷卻塔的水冷式空調系統相比，有更高的能源效益，並能有效節省能源，超過10%的屋頂區域亦覆蓋太陽能板，用作提供熱水和電力，預期每年可減低最少1%的建築物能源使用量，能有效減少每年約一千公噸碳排放量，相等於來自種植43,400棵大樹的溫室氣體減排。

體育園將實施全面的廢物回收及管理措施，包括設置庭院廢物堆肥系統，將庭院廢物如落葉等，轉化為堆肥，減少廢物棄置量。園區亦採用以行人為導向的交通規劃措施，連接不同的公共交通工具，包括港鐵、巴士和渡輪等，以及附近的行人網絡，鼓勵市民和遊客使用公共交通工具。啟德體育園亦會引入智慧城市概念措施，包括Wi-Fi熱點、室內定位系統、智能停車場管理系統和流動應用程式，提供資訊、預約設施、引路等服務，讓遊客享受便捷的體驗。