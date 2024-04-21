全港明起首階段「走塑」　連鎖食肆紛收1元餐具費　籲自備餐具

首階段管制即棄塑膠明天(22日)起實施，其中禁止食肆提供或銷售膠飲管、膠碟、叉刀湯匙及發泡膠容器等即棄餐具，各大連鎖餐廳在新例下紛紛停止免費派發非塑膠餐具，大多會收取1港元「環保餐具費」，鼓勵食客自備餐具，亦有食肆推出可重用餐具套裝供客人加錢選購。

眾多連鎖快餐店早前或在明天轉用非塑膠替代即棄餐具，將向客人收取「環保餐具費」。其中，大家樂集團旗下全線品牌逾380間分店，包括大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥等，在上周二(16日)起轉用非塑膠外賣餐具，分為中式及西式，每套收取1港元。中式餐具內有竹筷子、植物纖維匙羹；西式餐具則有木叉、植物纖維匙羹；木刀則需另外索取。大家樂亦在8間分店推出「大家自攜杯」計劃，容許客人自備杯到店購買飲品。餐廳另推出限量版卡通重用餐具套餐供食客換購，鼓勵客人自備餐具。

美心集團旗下大部分餐廳，包括美心MX、美心皇宮、星巴克、元氣壽司、魚尚、一風堂、星巴克等，同在上周二起已停止提供發泡膠食物容器及膠餐具，並全線轉用紙飲管。餐廳亦停止免費提供即棄膠手套。美心中菜則明日起，轉為提供甘蔗渣湯匙及木筷子予外賣客人。美心快餐將會就替代餐具收取1港元，其他菜系的餐廳則視乎安排，或免費提供或最高收1港元。

大快活亦將在明日起停派發即棄餐具，外賣顧客可自備餐具用餐或額外支付1至2元購買餐具包。餐廳提供3款餐具包，一是有竹漿羹和竹筷子組成的中式餐具包；二是木刀、竹漿羹和木叉組成的西式餐具包，售價均為1港元。客人亦可以2港元選購環保餐具包，內含不銹鋼刀、羹和叉。所有餐具包都附有餐紙。

亞洲國際餐飲集團由明日起將不再主動向外賣顧客提供餐具，旗下品牌部分品牌包括牛奶冰室、意樂及R.U.D燒肉等將轉用木刀、木叉、木匙羹及紙飲管，收費1港元。但該集團透露，旗下部分品牌將在新例首半年的適應期內繼續提供膠餐具，直至相關存貨耗盡。包點料理、金記旗下大部分餐廳，包括金記冰室、麗香園冰室、亞金南洋冰室等均將停派即棄餐具，並就非塑膠餐具收費1港元。

譚仔雲南米線及譚仔三哥則早於去年10月起全線不主動提供即棄塑膠餐具，已取消派發外賣餐具，每套餐具需另收1港元，餐具均由紙、木製造。全線香港麥當勞餐廳及McCafé早前亦已停止提供即棄塑膠餐具，轉用木餐具，最近亦更進一步轉用紙杯蓋。

香港肯德基回應傳媒查詢時表示，致力於推動可持續發展，公司業務一直遵循法規，新法例實施後也將繼續如是。