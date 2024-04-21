T4主幹路被批造價過高　運輸局：14年可「回本」

沙田T4主幹路項目造價高的爭議不休，有議員日前要求政府提供回本率等社會經濟效益數據。運輸及物流局今日（21日）在社交平台貼文，強調T4主幹路可節省市民出行時間，變相每年帶來5億港元經濟收益預計，相信造價71.6億港元的T4公路只要約14年便能夠「回本」，又承諾會審慎考慮社會各界所提出的建議，以誠懇積極的態度爭取最大支持以盡快推展項目。

議員張欣宇日前要求政府就T4主幹路工程項目提供一系列關於社會經濟效益的完整數據，又指即使有傳政府有意就T4項目削減2至3億港元的成本，但他認「審核公共財政不應該變成菜市場式的『討價還價』」，促政府提供數據以便直接分析T4主幹路落成後的Passenger Time Saving，NPV，EIRR等核心數據，以論證爭議巨大的公共工程投資是否「值得」。

運輸及物流局今日在網上貼文，該局重申T4不算特別昂貴，控制於合理水平，亦是現時市場的回標價格，舉例指中九龍幹線和連接荃青交匯處至荃灣的高架天橋，兩者的工程造價分別為每公里需約5.1億港元，和4.4億港元，反之T4只需4.3億港元。即使是計及地下行車道的造價上，工程造價亦不算貴，因為中九龍幹線每公里需約5.9億港元，而T4約為5.3億港元。

針對紓緩交通擠塞問題，該局重申T4主幹路能紓緩沙田、馬鞍山一帶交通擠塞，縮減市民出行時間，而如果每日能為市民省下出行時間，對社會所帶來的裨益並不能單單以金錢量化，又解釋指根據交通數據分析，T4主幹路在2030年建成後每日為市民節省的行車時間超過1.5萬人次小時，將其換算至香港市民的時間成本，即T4主幹路可帶來的經濟收益預計每年高達5億港元，以此粗略估算，T4主幹路只要約14年便能夠「回本」，加上道路基建並非只會存在10數年，而是能夠長遠一直服務市民，為新界東，以至香港未來的長足發展打好基礎。