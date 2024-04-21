機電署今年國際發明展奪7金　共斬獲21獎

金獎作品，用以協助視察及救援工作的球型機器人。

機電工程署在第49屆日內瓦國際發明展取得佳績，榮獲7項金獎、10項銀獎及4項銅獎。機電署今日(21日)表示，作為政府的創新促成者，署方一直支援各部門物色及應用創新科技解決方案，以優化政府服務，支持智慧城市發展及實現碳中和。機電署透過「機電創科網上平台」，協助配對政府的科技需求與創科界的創新科技解決方案，部分在發明展展示的獲獎創新技術是該平台成功配對的案例。

日內瓦國際發明展是全球發明界的年度盛事之一，今年活動於4月17日至21日在瑞士日內瓦舉行，國際專家評審團就來自近40個國家和地區超過1,000項發明進行評審。

機電署的獲獎項目如下：

金獎

隧道行車定位系統

智慧聲音檢測分析系統

應用於濕地檢測和快速響應外來入侵物種的水上人工智能機械人

協助視察及救援工作的球型機器人

EnviroSense — 智慧環境監測及安全評估系統

人工智能鐵路規管巡查規劃系統

消防車救火工具及救援設備資產管理系統

銀獎

機場跑道助航燈自動維護機械人

智慧維生及健康感測系統

由無人機、人工智慧和遠端監控建構的智慧信號塔檢查系統

人工智能升降機空間使用管理系統

智能電容器醫生

水上活動中心安全管理系統(人工智能遠程視頻監察技術)

水上活動中心安全管理系統(遠程防水定位追蹤裝置)

人工智能口供錄取及刑事案件調查輔助系統

通用人工智能互動自動化情境測試工具

利用全球衞星導航系統及物聯網實時監察地下區域供冷系統水管及其他設施

銅獎

隧道的高精準度車輛分類及計算系統

智慧圍網保護系統

智慧燈具閃爍檢測分析系統

ChillStream — 人工智能冷水機組優化系統