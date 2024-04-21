不辦5.1遊行　工會：唔係避開啲咩　首邀官員訪工友

5.1勞動節在即，而有工會疫後連續2年不舉辦遊行，今年更改為舉辦邀請官員到前線慰問工友、到政府總部遞交倡議等活動。該工會會長吳秋北指今年設計的活動是最有效表達工人訴求的方式，並非特別去「避開啲咩」。

工聯會今年將舉行一系列5.1勞動周活動，包括今日舉行5.1勞動周活動簡介會、本月23日舉行5.1勞動節酒會、24日舉行勞工界聯合5.1宣言、27日則到政府總部遞交5.1倡議、28日在國際工傷日工聯會職安健協會到政府總部表達訴求、5.1當日邀請政府官員探訪慰問工友、5月1至4日各工會向打工仔打氣加油行動、5月下旬邀請內地勞動模範舉行座談會及交流。

5.1倡議包括配合8大中心發展制訂人力資源規劃加強職業教育與培訓；監督輸入外勞和人才計劃，確保本地就業優先；加強新就業形態保障，完善3方協商機制；遏止嚴重工業意外，改善職業安全健康；完善退休保障，優化強積金制度。

吳秋北指香港打工仔在每次經濟轉型都擔當着很重要角色，希望通過勞動節弘揚勞動精神，又指打工仔希望「半斤8兩」，即付出半斤的力獲得8兩回報，但現實當中，想達到公平的有付出有回報，都未必理想，認為香港打工仔必須要得到肯定和表彰。

被問到為何連續2年不舉辦遊行，他指現在活動內容多元，可「多形式」的方式表達打工仔訴求，相信更能體現國際勞動節精神，又指會因應當前社會打工仔訴求，選擇不同形式的表達。工會理事長黃國表示，首次邀請官員到不同行業的前線基層了解，體驗政府尊重。

吳又指不選擇遊行並非特別去「避開啲咩」，被問到是否認為遊行是無效方式，又指今年的設計是最有效的方式。

工會亦計劃在今年着手制定詳細計劃評選香港的勞動模範，指會邀請政府一起作評選，並廣邀商會和企業參與其中，選出的人會有高度認受性，並由政府嘉許，認為如果能選到香港的「大國工匠」，對香港提升十分有效。

被問到現時失業率微升，是否要檢討輸入外勞計劃，吳表示如果本地工人開工不足，失業率上升，認為政府必須停止外勞安排，並檢討計劃。