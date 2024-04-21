機場連破體內藏毒案　兩被捕男商人迂迴來港　暫排出140萬元可卡因

​香港海關在今日(21日)和昨日(20日)於赤鱲角香港國際機場偵破2宗入境旅客體內藏毒案，截至目前為止，一共檢獲重約1.4公斤的懷疑可卡因，估計市值約140萬港元，並拘捕2名抵港男旅客。

首宗案件中，關員昨日根據風險管理原則，揀選一名從牙買加蒙特哥貝出發，經德國法蘭克福和阿聯酋杜拜飛抵本港的36歲外籍男旅客進行清關，期間發現他狀甚可疑，懷疑其體腔內藏有毒品，遂把他帶到醫院檢查。同日經檢查後，醫生確認該名男子體內藏有異物，海關隨即以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。直至今日下午約3時，被捕人士已從體內排出55粒、共重約800克的懷疑可卡因。

而在昨日晚間，關員截查另一名從烏干達恩德培經卡塔爾多哈飛抵本港的37歲外籍男旅客，同樣懷疑他體內藏有毒品，至今日凌晨時分經過醫生確認，繼而拘捕涉事男子。截至今日下午約3時，被捕男子已從體內排出48粒，共重約600克的懷疑可卡因。

2名被捕男子均報稱商人，海關相信他們體內仍有懷疑毒品未被完全排出，2人將繼續留在醫院接受醫學觀察。案件仍在調查中。

調查人員指出，涉案毒販俱以迂迴路線來港，尤其是首宗案件的被捕人士由北美洲國家出發，再經歐洲和中東來港；第二宗則由非洲經中東抵達，試圖逃避海關偵查。隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。