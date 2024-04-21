走塑前最後一天　店舖促銷膠柄棉花棒趕清貨　商場仍提供雨傘膠袋

首階段「走塑」明天(22日)實施下，除了塑膠即棄餐具被禁止供應外，多種即棄膠產品同日被禁，例如膠柄棉花棒、遮袋等。藥房商會指大部分藥房只剩小量膠柄棉花棒，打算趕在今日內清貨，亦有連鎖家品店員透露明天將會將受限產品下架。

踏入走塑前的最後一日(21日)，東網記者今午走訪多個旺角間家品店及商場，留意到市面仍有供應即將受限的即棄塑膠產品，例如在雨天下，多個商場仍有提供雨傘袋，個別亦提供雨傘除水機。市民如常使用遮袋套上雨傘，而商場附近地上亦見雨傘袋垃圾。而在一間家品店，貨架上同時有售膠柄及木柄棉花棒，膠柄款式的存貨亦較多，擺滿貨架。至於連鎖家品店，記者走訪3間均未見有棉花棒存貨，只終在第4間發現剩餘3盒膠柄棉花棒。該家品店上環分店職員昨日(20日)向記者透露，趕在今日內銷售剩餘的膠柄棉花棒，又說該公司打算明起一刀切停售相關產品，只會售賣替代用品。

港九藥房總商會理事長林偉文表示，大多數同業早前已停止採購膠柄棉花棒等受管制物品，店舖剩餘的存貨不多，打算今日內減價清貨，剩餘的打算自用或送給親友，未打算在法例生效後的適應期銷售。不過，林坦言，港府口講環保，但只禁商戶售賣或提供即棄塑膠產品，但未有禁止市民網上從海外進口相關產品，並不全面及公平，認為當局「要環保就一做做到底」。

環團「綠領行動」則在社交平台指，過往一旦下雨，兩傘袋「塞爆」垃圾桶的情況便會出現，但是多個場所已安裝雨傘除水機，已能弄乾雨傘，反問隨手即棄的塑膠用品是否必要，期望明天起本港跟隨南韓、法國等禁派兩傘膠袋，能改善劣況，建議大眾善用可重用雨傘套及除水機。

環保署早前指，新法例實施首6個月為適應期，期間不會執法，若店舖仍有未用完的塑膠用品，建議在適應期內盡快用完存貨，避免浪費。