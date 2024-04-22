私煙傳單泛濫去年逾千宗投訴　安達邨列公屋黑點首位

近年私煙問題猖獗，有不法分子更僱用入世未深的青少年，於公共屋邨派發俗稱「點心紙」的私煙傳單，每座可獲250港元酬勞。衞生署控煙酒辦公室最新數字顯示，涉及香煙傳單的投訴近年激增，2022年接獲超過1,231宗投訴，去年亦有1,073宗投訴，今年首季則接獲約600宗投訴。「公屋私煙黑點」第一位是秀茂坪安達邨，涉及最多投訴。當局於今年1月起，在多個公共屋邨展開行動打擊派發香煙廣告傳單，並進行執法行動，期間在安達邨拘捕14歲男童，另在白田邨拘捕一名青年。

根據數字，控煙辦於2020年至2021共接獲28宗涉及派發吸煙產品廣告的投訴，到2022年及2023年數字大增，分別接獲1,231宗及1,073宗相關投訴；而今年首季則接獲603宗投訴，其中安達邨是涉及最多相關投訴的公共屋邨，其次依次為元州邨、秀茂坪邨、油麗邨 、黃大仙下邨。控煙酒指今年1月起聯同執法部門、海關及房屋署，在全港多個公共屋邨展開打擊香煙廣告傳單派發的行動，首階段派員到屋邨作高姿態巡查及派發宣傳單張，以提高居民警覺性，截至上月底已巡查共125個屋邨。

控煙辦於今年2月開展第二階段行動，包括參與香港海關代號「風暴」的全港性大型反私煙特別行動，聯同海關人員在港九多區進行一共20次聯合行動，派出便裝人員進行埋伏監視。控煙辦指，海關人員執行反私煙行動期間，於2月17日於白田邨朗田樓截獲一名正在派發售賣私煙傳單的青年。另在3月6日，人員在安達邨俊達樓截停一名正在派發售賣私煙傳單的男童。

控煙辦人員到場了解後，發現他年僅14歲，並非該邨居民，並在其背囊內找到逾300張私煙產品傳單。被捕男童透露，數月前透過朋友認識一名男子，並替其派私煙傳單，每派一座公屋可獲250元。控煙辦表示，案件仍在調查中，男童將被檢控以展示為目的以書面形式分發吸煙產品廣告，違反《吸煙(公共衞生)條例》(第371章)第12(1)(b)條。控煙辦人員將繼續加強宣傳及執法行動。

港府於2月底宣布加煙稅，每支香煙加8毫，現時每包香煙平均零售價接近100港元，坊間憂慮會令私煙市場更活躍。控煙酒辦指，若市民單因煙稅增加而購買私煙，不法分子則毋須派發廣告宣傳兜售私煙，並引述世衞及世界銀行研究，指出煙草稅和煙草產品價格對各國私煙市場份額的影響有限，加煙稅與吸煙產品廣告的增加無直接關係。