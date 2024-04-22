涉摸胸指插陰道三度非禮女童　菲律賓漢認罪還押5.7判刑

一名菲律賓男子涉嫌在2017年至2021年之間，在東涌一單位內，趁四下無人，3度非禮一名當時年僅7至11歲的女童，包括摸她胸及指插陰道。該男子今（22日）在高等法院承認3項非禮罪，還押至5月7日判刑。

50歲菲律賓被告Tiquia Joel M.，被控於2017年4月、2018年5月及2021年10月，在東涌一單位非禮X，X當時分別為7歲、8歲及11歲。同意案情指，X在2010年出生，其母親之後跟丈夫分開。2016年，被告跟X開始約會，被告搬進涉案單位。2018年中，兩人爭執，雖然被告搬走，但仍間中前往單位。

2017年4月，被告在主人房床上，隔衫觸碰X胸部，像按摩一樣，過程歷時約14分鐘，期間沒有說話。2018年5月，被告在主人房床上，脫去X及他自己的全部衣服。被告指示X轉身，被告接着從後在X私處揉搓陰莖。X看不見被告陰莖，但感覺到皮膚觸感。過程歷時約90分鐘。2021年10月，被告進入X房間，當時X着睡衣。被告入房關燈，坐在床沿碰X胸部，起初隔衣服，後來被告伸手入內摸X私處，再伸一隻手指入X的陰道，X感痛楚及不舒服，遂推被告走。被告在2021年10月被捕。

案件編號：HCCC293/2023