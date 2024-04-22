擬強制牙科畢業生輪替崗位實習1年　表現滿意可豁免部分執業試

本港公共牙科服務需求改變，政府正修例強制本地牙科生畢業後實習至少一年，在衞生署牙科街症等崗位輪流工作，方可正式註冊。香港牙醫管理委員會(下稱牙管會)主席李健民接受傳媒訪問時稱，初步構思擬讓衞生署身兼僱主和指導角色，期望實習牙醫在不同崗位工作，部分內容如牙科手術料可「選修」，另設教學課程涵蓋紀律和法律等，牙管會將主要依賴僱主撰寫工作表現報告，決定是否批准註冊。

法案委員會周三將首次開會審議《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，草案涵蓋增設新途徑引入非本地培訓牙醫、引入牙科護理專業人員註冊制，並擬強制本地培訓牙醫實習，非本地培訓牙醫亦須接受評核期，在衞生署牙科街症、學童牙科保健、院舍外展和公院等輪流工作。

牙管會負責本港牙醫註冊和規管，主席李健民指本港近年公共牙科服務需求改變，且面臨首數屆畢業的本地培訓牙醫退休潮，坦言沿用逾60年的《牙醫註冊條例》已不合時宜，增設實習期並非因本地牙醫能力不足，而是時移勢易，需加強牙醫技能滿足需求。該會與港大牙醫學院、香港牙科醫學院、醫管局、衞生署和牙科生代表組成的工作小組，已開始討論實習執行細節、內容和目標，將借鑑海外經驗制訂最終藍本。

至於實習初步構思，李稱內容設兩部分，臨牀部分將由「高手雲集」的衞生署擔當主要角色，讓牙醫在督導和指導下受薪實習，原則是「安全至上、風險為本」。被問實習牙醫需否於一年內輪替所有崗位，他稱希望盡可能多（as many as possible），個別崗位擬准實習牙醫自行選擇，例如若立志日後專做牙科手術，可選擇到相關崗位實習，細節仍待敲定。

李稱實習另一部分是教學課程，涉及紀律、法例規定、感染控制、病人同意權和轉介等，作為大學基準訓練的增潤課程。實習牙醫轉為正式註冊方面，李說將採取「雙軌保險」，第一層是僱主撰寫表現報告，考慮實習牙醫出席情况和完成的工作項目，第二層則是牙管會對註冊牙醫既定要求，主要依賴僱主報告及實習時有否事故等評定，若牙醫未達既定水平，將記錄並檢視應對方案，做法將參考外國。

至於非本地培訓牙醫評核期，李稱內容與實習大致相同，非本地牙醫可申請縮短，牙管會將按資歷和臨牀經驗考慮，但不會零評核。草案提出增設「有限度註冊」和「特別註冊」，倘非本地牙醫在指定機構工作滿5年且表現令人滿意，可豁免部分執業試正式註冊。李稱新途徑申請資格與現時投考執業試相若，會考慮其就讀院校、品格是否良好等。他說5年工作期等同「加辣」的評核期，評核時長和要求更高，通過後仍須考部分執業試才可轉為正式註冊，能確保牙醫質素。