修例推電子派送牛肉乾　議員憂可要求「任何人」供資料範圍太闊

本港已引入電子形式的交通罰款（俗稱電子牛肉乾）措施，政府進一步修例，允許電子方式派送予車主，審議相關條例草案委員會今（22日）進行逐條審議，有議員關注定額罰款通知書可否在「智方便」中查詢，當局指正和相關部門商討；亦有議員關注條例修改後列明執法人員可就指控罪行或意外要求「任何人」提供某些資料，擔心條文適用情況太闊。

《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條‍例草案》旨在修訂《定額罰款(交通違例事項)條例》、《定額罰款(刑事訴訟)條例》、《道路交通條例》及其附屬法例，以在不改變有關罰則水平的前提下，利便透過電子方式，對某些違例事項及交通罪行執法，以及透過電子方式，提供和要求提供關乎交通罪行或意外的資料。

議員黎棟國問及市民是否可用電話、網頁或書面等方式查詢電子定額罰款通知書內容，相關部門指執法部門之後會公告詳細查詢方法，亦正在商討是否可在智方便查詢。運輸及物流局副秘書長麥震宇表示，通知書分為電子定額罰款通知書、電子繳款通知書，而當發現有人干犯罪行，第一張會發出電子定額罰款通知書，方法有sms和電郵，內容較簡短，如駕駛人士希望獲得詳盡內容，可在警方網頁看電子繳款通知書。

條例修改後列明執法人員可就指控罪行或意外要求「任何人」提供某些資料，黎棟國擔心條文適用情況太闊，質疑普通路人是否有法律責任向部門提供資料，因不提供是刑事罪行，而現時條例有清楚列名適用於涉事司機和車主，詢問為何刪去車主。

當局回覆指認為現時的寫法沒有拓寬做法，而在實際操作上，有機會出現車輛借上借的情況，因此認為「任何人」的表述較為合適，立法會法律顧問也指修改前的法例也是指「任何人」。不過，黎認為不論是現行表述還是之前表述都太闊，如果有人不提供資料可引致刑事責任，建議當局可將範圍收窄。

圖說

有議員關注定額罰款通知書可否在「智方便」中查詢。