打擊油尖區街頭賣淫　拘捕51女子檢避孕套

油尖區執法人員根據線報及深入調查後，於本月8至21日一連兩周聯同入境處人員展開代號「炮擊」的掃黃行動，打擊俗稱「企街」非法賣淫活動。

人員搜查多個賣淫黑點，尤其是油麻地廟街一帶，同時派員喬裝顧客到區內賣淫單位，行動共拘捕51名女子(21至66歲)，當中包括3名為本地女子，40名持雙程證內地女子及8名泰國籍女子。被捕人士分別涉嫌「管理賣淫場所」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」，並檢獲避孕套、漱口水及潤滑劑等證物。19名被捕女子已被落案起訴，另外30名被捕女子已交由相關部門跟進，2名被捕女子則被扣留調查。

據悉，賣淫集團會招攬內地及泰籍女子到指定劏房，以「一樓一鳳」的形式提供性服務，同時向性工作者提供一次性浴巾、潤滑劑、避孕套等，賣淫集團會從中收取約6成的佣金。

賣淫場所的管理人員，向喬裝顧客在「放蛇」的人員兜搭，然後引領人員登上賣淫單位。執法人員指出，賣淫場所多數為舊式唐樓單位，因樓宇保安設防低及設有前後門方便逃走。單位外亦裝有大量「天眼」鏡頭監控，留意情況。