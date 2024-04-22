走塑首日市民狠彈紙餐具質素參差　飯盒商憂影響生意轉嫁消費者

第一階段管制即棄膠餐具今日（22日）實施，餐廳禁止向顧客提供即棄餐具，並有6個月適應期。東網記者今早到旺角一帶巡視，除了大型連鎖餐廳外，大部分餐廳仍然有提供膠餐具及飲管。不少買外賣的市民都認為新法例相當不便，尤其是替換餐具質素參差，使用時遇到不少困難；有商戶則指走塑令成本上升，但客人又因不好用而感到不滿，擔心因而影響生意。

市民黎女士認為替換餐具「完全冇用」，尤其是紙製餐具，飲管及紙羮都很易變腍，「啜幾啜已經腍啤啤」，直言「完全搞唔掂，攞嚟都嘥氣。」而有些餐廳提供木刀及木叉取代膠刀膠叉，亦是同樣「嘥氣」，「都拮唔入嘅。」黎女士表示，希望當局推行走塑一段時後發現其實行不通，會倣效南韓撤回法例，「希望啦，但我諗都冇乜可能，但真係好唔方便囉。」她亦考慮自備餐具，惟用餐後清潔會較麻煩，或要隨身攜帶濕紙巾外出。黎女士又指當市民自備餐具，不領取餐廳提供的外賣餐具時，餐廳成本有所下降，但價錢上卻沒有優惠，她認為市民自備餐具買外賣時，餐廳應給予1至2蚊優惠，提高誘因。

市民林小姐表示甚少叫外賣，平時亦會在餐廳堂食較多，所以餐具走塑對她的影響甚少。她認為環保是好事，但見到政策對市民及餐飲業有不少影響，例如有朋友從事餐飲業，都會感到較為麻煩。不過，今次走塑政策下，酒店亦不能提供塑膠樽裝水、洗漱用品等，質素或較參差，林小姐認為有一定影響，到酒店住宿時或會選擇自備。

市民珍姐亦認為走塑十分不方便，尤其是紙餐具的質素普遍都較膠餐具差，而不少餐廳亦由膠兜換成紙兜盛載食物，「佢紙肯定冇膠咁好啦。」另一樣珍姐關注的則是替換餐具成本更高，擔心會轉嫁到消費者上，「佢啲嘢成本又高咗，佢乜嘢都話要錢，到時我買飯盒咪又貴啲。」

專做快餐外賣生意的劉先生認為，「走塑」對商戶或客人都是不方便，他指出所謂的替代餐具都不好用，尤其是紙飲管，浸泡在飲料中一段時間便會溶，惟作為小市民亦無反駁的餘地，「就算啲客詐型都無辦法，政府要咁做咪咁做。」只擔心會因而影響生意。他又指現時餐廳內仍有不少膠餐具存貨，會在寬限期內用完，預料日後轉用替代餐具後，每份外賣的成本會上漲1港元左右，「我哋營商都好困難，依家都諗唔掂。」劉先生表示，明白當局想鼓勵人自備餐具，惟不切實際，「（自備餐具）咁最好啦，但佢哋唔會㗎嘛，人哋都返工唔通帶套餐具返嚟咩，個個都星斗市民嚟咋。」