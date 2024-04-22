衞生署更新本港生長圖表　18歲青少年身高增約2厘米

本港沿用逾30年的「生長圖表」將會在今年7月起更新，並率先在母嬰健康院使用，至9月會擴展至學生健康服務中心，而醫管局亦會在轄下醫院逐步使用新圖表，期望本年底前在其所有醫院推行。根據衞生署與港大及中大在2019至2022年進行研究，收集超過2萬名嬰幼兒、兒童及青少年的生長數據，研究發現，兒童及青少年身高較以前有明顯的長期增長趨勢，其中18歲青少年的身高中位數較1993年增長約2厘米。

衞生署社會醫學顧問醫生鍾偉雄表示，本港兒童身高增長情況與世界各地相若，根據其他研究，主要和社會變化、攝取的營養、生活習慣改變等有關。調查曾指出疫情影響兒童健康，包括體重增加，研究團隊已小心處理，包括將收集所得的數據，與近年在健康院的數據作比較，發現兒童體重沒有顯著增加，認為2022年生長研究結果適合應用。

署方會繼續沿用1993年的體重指標數據，制定新的生長圖表，量度兒童有否超重及肥胖，避免將肥胖情況正常化。至於今年7月起派發了家長的「兒童健康紀錄」小冊子，會包括新的生長圖表，百份線由7條增至9條。