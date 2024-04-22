環諮會有條件通過新田科技城環評報告　土拓署需確保生態功能

新田科技城預料今年底展開工程，港府今日(22日)就新田科技城的環評報告向環境諮詢委員會大會「闖關」。環諮會一致同意200項條件及7項建議下，通過新田科技城環評報告。環境諮詢委員會主席會後會見傳媒表示，委員得悉雖然科技城發展會影響現有濕地，但紓解措施能帶來多項環境效益，能在發展及保育之間取得平衡。委員又欣悉環保署及土拓署認同環境影響評估小組建議，包括設野生生物走廊等作保育，委員希望政府能加快步伐，推動本港長遠創科發展，維持在大灣區、國家層面的競爭力。但認為土拓署要配合三寶樹發展，確保生態功能，減低候鳥因工程受到的影響。

土木工程拓展署會上透露有收到多個環保團體聯署信，亦已就質疑逐一回應，強調環評研究符合法例要求，亦能反映真實情況。署方更稱建立三寶樹濕地保育公園等緩解措施後，雀鳥數目會不跌反升，又重申填塘前會提交濕地改善措施的執行計劃，亦會定期匯報相關工作。

長春社和觀鳥會等10個環保團體早前聯署，指俗稱新田科技城的「新田/落馬洲發展樞紐」環評報告存在最少35處違反法定要求，促請否決報告。土拓署北拓展處處長張家亮表示，環評研究概要已涵蓋空氣、水質、噪音污染問題、生態、魚塘和濕地的影響等十多個研究問題；又指已書面詢問環境保護署是否需要提交新的環評研究概要，署方當時回應稱現有概要仍然有效，反指環團未有指出遺漏的研究課題或遺留事項。

至於生態基線及資料評估不足方面，張家亮提到，顧問除了已進行一年生態基線調查，亦考慮相關文獻、研究資料和數據，包括香港觀鳥會提交的水鳥調查數據等作分析，認為不存在遺漏，而生態基線等數據亦會填塘前繼續更新。他認為黑臉琵鷺等雀鳥數據為動態數據，每年都會有變化，重點是提升生態功能和容量。就像擴充餐廳及放置更多餐枱及食物，只要改善魚塘環境，便能吸引鳥類覓食，增加雀鳥數量。

土拓署會上表示，新田科技城相關工程將在2026至2027年起分階段填平約90公頃魚塘，工程前提交米埔濕地優化措施執行計劃；包括收復后海灣合適的魚塘並投放雜魚，以及提供水和其他食物等予雀鳥等；亦認同環境影響評估小組要求在填塘前至少9個月提交「生態保育及管理計劃」的建議，填塘期間會與環保團體、政府部門、學者等成立小組監察環境情況，並定期匯報工作進度和成效。

至於緩解措施之一的三寶樹濕地公園，當局預計第一期將在2031年完成，最快2039年全面落成。期望相關撥款在今年內獲立法會通過，爭取在明年進行額外生景改善措施，提升后海灣整體的濕地生態功能，確保濕地生態功能能配合填塘工程。