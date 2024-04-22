舊樓懶理消防令　議員指政府料最快7月修例草案交立會

佐敦華豐大廈大火造成嚴重傷亡，更揭發不少舊樓懶理當局的消防安全命令，屋宇署和消防處向全港大廈發出的36萬份「消防安全指示」中，更有60%未被遵辦。政府早前表明會加快修訂《消防安全（建築物）條例》，有議員透露預計當局最快今年7月份把修例草案提交立法會。

議員梁美芬在社交平台貼文，指今日(22日)約見當局討論修訂《消防安全（建築物）條例》，指當局回應會加快修訂程序，加快把草案提交立法會審議。

她指出，多年來曾目睹多宗造成嚴重傷亡的火災，故早於2014年起已對修訂《消防安全（建築物）條例》多次提出口頭質詢及私人條例草案，亦在立法會先後提出動議辯論，建議修例加強舊式樓宇消防安全，賦予消防處處長酌情權，在緊急時，政府能夠介入先進緊急的防火工程，協助舊樓提升消防系統，事後才向業主追回費用。

針對華豐大廈早前發生奪命大火，她今日再約見相關政府官員，跟進她長期就第572章《消防安全（建築物）條例》提出上述的修改工作，當局已答應加快修例，而她亦不用再提私人修訂，又預計最早可望排到7月份上會。

實際上，當局上周在立法會特別財委會會議上指出，消防安全大都涉及公共責任，包括防火設施如防煙門、消防喉是否有妥善保養等，甚至大廈通道上堆放雜物等都可能影響公共安全，由於無法由個人承擔責任，故須法團及團體承擔責任，罰款亦由業主攤分。