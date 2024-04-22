黎智英涉勾結外勢有違國安法一案　今日休庭周二續審　

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，周一（22日）因有法官有事在身而休庭1天，周二（23日）在西九龍法院（暫代高院）恢復審訊。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，接受控方主問。

據陳梓華早前供稱，2019年6月，因全球登報計劃出現資金問題，他經李柱銘找到黎智英協助墊支，遂認識了黎。陳指，黎智英曾表明，勇武派在街頭肆意破壞，令「畫面唔靚」，會失去國際支持，故提出「淨化」計劃，冀透過對話，讓勇武派克制。陳亦揭露，2019年區選「黃絲」大勝後，為延續氣勢，黎智英及Mark Simon開始研究辦初選，以期在立法會選舉中再下一城。另外，陳梓華說，黎智英認為「支爆」好快會出現，又表明想培養「攬炒巴」劉祖廸做政治明星，希望對方能推廣制裁中港。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，其中李宇軒及陳梓華已在2021年8月，承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。張劍虹、陳沛敏及楊清奇，已先後以從犯證人身份出庭作供，另一名蘋果高層周達權，亦將出庭頂證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022