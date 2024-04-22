港燈辦環保時裝設計比賽　鼓勵公眾善用舊衣減少浪費

過時襯衣、褪色頸巾，或是小孩不再合穿的襪子，都可以回收、捐贈他人，甚至升級再造成潮流衣飾。今日(22日)是「世界地球日」，港燈與香港高等教育科技學院（THEi 高科院）的時裝設計課程合辦「衣衣不捨」環保時裝設計比賽，鼓勵公眾發揮創意，運用舊衣物設計新裝，減少浪費之餘，也可穿出潮流，智型減碳。

該比賽以「可持續發展」為主題，設有親子組、中學組、公開組和THEi 高科院組等4個組別，即日起接受網上報名。公開組和THEi組的截止日期分別為今年5月19日，而親子組和中學組的截止日期為今年6月12日。參賽者必須製作至少1套服裝，作品須包含環保和可持續發展元素，運用「循環再造」將本來要廢棄的物料，循環再製成原材料；或「升級再造」將原材料升級運用，例如用剩餘布料、舊衣或物件創作，延續衣物及物件生命的概念，作品同時需具創意和可在日常生活中持續使用。

為讓參加者更了解環保時裝設計，主辦單位將舉辦可持續時裝講座，分享如何在衣着上做得更環保，亦會為參賽者舉辦時裝設計工作坊，教授環保時裝設計知識和軟件運用，加深對行業的認識和興趣。

由時裝界、環保界和港燈代表組成的評審團將根據主題切合度、美感、創意和原創性、實用和安全性等選出入圍作品。所有入圍作品將獲邀參加在今年7月上旬舉行的時裝表演以便選出終極大獎。得獎者除可獲現金獎、獎杯和獎狀外，更可贏得特色體驗，包括在港燈擔任「影子環保工程師」、到聖雅各福群會轄下環保社企實習，或參加製衣業訓練局指定課程等，優勝作品更有機會作公開展覽。

另外，港燈今年將與香港地球之友製作一本支持聯合國可持續發展目標的行動指南，預計在新學年推出。指南涵蓋不同的生活「綠」點子，鼓勵公眾養成低碳生活習慣，以行動支持香港以至整個地球村的可持續發展。