中國科研團隊研發高效能電解水製氫　奪智慧能源創新大賽冠軍

第三屆TERA-Award智慧能源創新大賽頒獎典禮於今日（22日）「世界地球日」舉行，有中國科研團隊研發的高性能鹼性製氫項目奪得金獎及100萬美元獎金。該高效能電解水製氫技術，每立方米氫直流能耗少於4.3度電，適用於可再生能源直接製氫，大幅降低設備成本。有關製氫技術可廣泛應用於工業、交通、電力、建築等場景，提供低成本製氫用氫的解決方案。

本屆的「創新先鋒」分別由愛爾蘭Gazelle Wind Power Limited及深圳中科翎碳生物科技有限公司獲得。前者是專利浮動離岸風電平台發電，設計大幅減少所需鋼材的用量，同時採用模組化組件造船，對海底的影響較小，更增強穩定性。後者通過獨創的「電化學+合成生物」級聯技術，從工業廢氣中收集的二氧化碳，以合成生物技術，取代穀物來生產替代蛋白質、農業菌肥及精細化工產品。

第三屆TERA-Award由香港中華煤氣有限公司與國家電力投資集團有限公司聯合主辦，吸引了來自全球59個國家及地區，共450個科技項目參賽，參賽項目比上屆增加超過六成，大賽創始人李家傑指，未來TERA-Award品牌將從大賽升級成零碳科技方向的加速器平台，呼籲並歡迎更多的全球零碳科技創業者們加入，以科技創新打造更加可持續的未來。