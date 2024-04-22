啤酒熱量如白飯　缺乏節制有排煩

消費者委員會首次測試30款預先包裝罐裝或支裝啤酒，發現飲用1罐/1支可攝入超過200千卡熱量，即近乎1碗飯的熱量，且全部啤酒樣本驗出有不同種類和濃度的生物胺。市民向《東呼即應》表示平日喜好杯中物，惟有醫生指酒類即使啤酒，亦對身體有害，酒精性肝硬化可演變成肝癌；營養師則提醒市民，吸收過量生物胺會出現頭痛、頭暈或嘔吐，嚴重更會出現腦出血。而攝入過量的生物胺，甚至會腦出血，更加令人震驚的是，有1個樣本驗出霉菌毒素，1款樣本驗出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)，過量攝入可於半小時內出現惡心、嘔吐、腹瀉及腹痛等徵狀。

有喝酒習慣的陳小姐指，平時多喝果汁酒之類，最多試過喝一打(12罐)。徐先生則指自己最多喝6罐，另一市民葉先生就指，試過一晚4個人豪飲了48罐，他認為喝啤酒會令尿酸升高，每一款都傷身及傷肝。

家庭醫生關嘉美指，以男士來說，每天千萬不要喝多於60克的酒精，約等於6罐小的啤酒；女士每天不可以攝取多於40克的酒精，等於4罐小的啤酒。酒類即使啤酒，亦對身體有害，影響腦部及令腦部受損，並會影響情緒，不要以為喝酒令人更容易入眠，其實會令人發噩夢甚至失眠，也會增加高血壓 心臟病，消化系統問題，胃潰瘍及肝硬化等。

而且，一罐啤酒等於一碗白飯的卡路里，如果每天喝5至6罐啤酒，等於吃了6碗白飯。關續稱，所以難怪會有啤酒肚，日本有網紅因長期大量喝酒，導致酒精性肝硬化，腹部積水，所以肚子脹大至像懷孕一般，酒精性肝硬化，嚴重的話可演變成肝癌。

家庭營養中心營養師陳筠霖就指，生物胺其實是酒精發酵過程中的副產品，生物胺產生多少，視乎啤酒原材料，或發酵過程有沒有被微生物污染，吸收過量生物胺會出現頭痛 頭暈或嘔吐，嚴重更會出現腦出血。酒精本身只提供熱量，沒有任何營養價值，酒精熱量與油分相近，1克酒精大概提供7卡路里，1克油大概提供9卡路里，酒精主要依靠肝臟進行代謝，所以大量喝酒除了會攝取過多熱量容易積聚脂肪之餘，亦容易影響肝臟健康。

陳又指，雖然啤酒酒精濃度較白酒紅酒或烈酒低，但因為不自覺會喝了兩三罐，整體就會攝取過多熱量。較甜的酒會否相對更易令人肥胖，要視乎酒精濃度決定熱量高低，比較甜的白酒及果汁酒，額外添加了果汁或糖份，熱量都會比普通酒稍高。