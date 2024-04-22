40油站將加裝快速充電器　的士小巴充電費不可超官方上限

隨着電動車漸普及，電動車充電的需求亦增長。港府透過調整土地契約條款等誘因，推動油站轉型為快速充電站或油電站，預計在2024至25財政年度，於首批約40個現有油站內，提供大概100個快速充電器。當局指，油公司不能向電動的士及小巴收取高於政府訂出的充電上限價格。

港府透過調整土地契約條款等誘因，例如延長契約年期，推動油站加裝電動車充電器。但當局要求油電站不能向電動的士及小巴，收取高於環保署每月公布的充電上限價格，亦要為電動的士和小巴在指定時間，預留充電車位。

議員陳紹雄在立法會環境事務委員會詢問當局，價格限制能否應用在其他電動商用車上。環境及生態局局長謝展寰回應指，電動的士及小巴在油電站價格受政府控制，不能隨便加價，但其他商用車輛的充電價格則由油站自行釐定，受市場因素影響。局方另指正研究開放部分政府停車場予的士在夜間充電，但由於政府辦公大樓由不同部門管理，需思考停車場哪些位置較合適，結果會適時公布。

議員謝偉銓則關注政府能否防止油公司壟斷電車充電巿場，擔心會出現現時油站收費「巧合地」一樣的情況。局方相信，提供充電服務的公司眾多，例如商場亦提供高速充電服務，相信油公司在充電市場要壟斷，將會很困難。