環保園生物炭投產期一拖再拖　試運一年已燒1,400萬元

本港日產約200公噸廢木等園林廢物，除了將廢木再造成再生產品，環境保護署在屯門環保園興建生物炭中心，將木材轉化成「生物炭」，可用以改良土壤之餘，亦能有助減少碳排放。原定於去年內運作的生物炭中心，繼去年11月延遲至今年首季投產後，至今仍未正式運作。不過，根據最新立法會文件，該中心仍在初期營運階段，去年卻已燒1,400萬港元。

環境保護署書面回覆特別財委會時披露，生物炭試驗設施於去年5月開始測驗及運作，利用熱裂解技術將Y‧PARK [林‧區]園林廢物製成的木質原材料，轉化為生物炭。設施正處於初期營運階段，並未正式投產。

生物炭試驗設施現階段之目的，是就不同的熱裂解溫度、停留時間和不同的木質原材料進行調試，為設施找出日後最佳的運作條件，生產最優質的生物炭，以及提高生物碳的生產量。不過未正式投產，署方指設施在2023-24年度的營運開支約為1,400萬港元。署方正與政府部門、科研機構和其他團體合作，試用試驗設施所生產的生物炭，以推廣生物炭在本地市場廣泛應用。

翻查資料，環保署原本預計設施會於2023年運作，但去年11月時改口預計最快於今年第一季正式運作，但現時已踏入第二季，設施仍未投產。而生物炭試驗設施的設計、建造和營運合約總值約為1億4,650萬元。