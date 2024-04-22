環境局走訪4間食肆　一半已走塑　個別反映紙飲管易變軟

管制即棄塑膠今日(22日)首階段實施，環境及生態局局長謝展寰走訪4間餐廳及2間零售店舖，發現4間均已準備好替代品，其中兩間已完全「走塑」。其中，中式食肆負責人表示，選購替代品餐具前試用不同款式的替代品，當中匙羹選用較深的紙匙羹，方便飲湯。在轉用替代餐具數天下，顧客反應良好。負責人又稱，替代品價錢和塑膠餐具差別不大，沒有打算收餐具費。

另一葡式餐廳外賣亦已全面轉用替代品餐具，負責人透露亦選用較深的紙匙羹，使用上沒有問題，也沒有收到顧客投訴。紙飲管方面，他們採買平口和尖咀兩款以作比較，負責人指，暫時覺得兩款皆可。

至於另外兩間餐廳因仍有膠匙羹、攪拌棒存貨，預料多用兩至三星期後便會全面外賣「走塑」。其中一間日式餐廳反映，有顧客投訴紙飲管不太耐用，謝展寰提議餐廳可參考環保署綠色餐具平台試用不同產品，選擇合適的替代餐具，又說平台已有超過60間餐具供應商及超過780款非塑膠即棄餐具產品。

另一方面，謝展寰亦到訪連鎖個人護理店和藥房，護理品店數月前已改售紙軸棉花棒，藥房則於去年底已改售木及紙軸棉花棒。藥房負責人表示，膠柄和木、紙軸棉花棒的價錢相若，貨源充足，質量亦相似，轉售木、紙軸棉花棒對生意沒有影響。

環境局補充，非塑膠替代產品對於不少店舖和市民來說是新事物，而「走塑」6個月適應期正好供店舖消化存貨外，也可以試用替代品，按店舖經營的食物選擇最合適的產品。市民亦可能需時習慣使用替代品，或改變習慣自備餐具，又說已有餐廳表示近70%食客「走餐具」，期望綠色「走塑」文化會很快在港建立。