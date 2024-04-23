資料庫：密閉空間屢奪人命　當局未及補鑊又生意外

沙田源禾路遊樂場發生奪命工業意外，兩名姓郭(26歲)及姓李(34歲)男工懷疑吸入硫化氫，在沙井約4米深處暈倒，獲救時已無呼吸脈搏，送院後俱證實不治。翻查紀錄，上址沙井於2006年亦發生同類意外，當時兩名姓張及姓黃(俱46歲)男工人在沙井內清理污水，亦懷疑吸入沼氣，最終證實不治。

事實上，同類意外多年來屢有發生，近年最為轟動的屬去年9月24日的兩死意外，當時兩名死者被困西九龍柯士甸道西1號地盤地下管道，懷疑吸入有毒氣體硫化氫昏迷，送院後證實不治。事後調查發現兩名死者於前一日開工，不排除通宵被困地底位置。執法部門其後將案件列作「誤殺」，案件已經進入司法程序，有關工程公司亦已被建造業議會處分。

此外，於2021年12月22日，兩名姓趙(38歲)及姓樊(34歲)男工在赤鱲角駿群路及東岸路交界一工地工作期間，進入一個約4米深污水井內清潔及檢查，期間懷疑突然有沼氣洩漏，二人吸入後相繼暈倒墮地，消防員接報後將二人救出，惟經搶救後均證實不治，事件另造成3名在場工人不適，同需送院治理。

上述事件發生前約一個月，大嶼山小蠔灣污水處理廠亦發生涉及污水井的工業意外，一名工人懷疑失足，墮入一個約8米深的污水井內，壓倒當時在井內進行換喉工程的3名工人，4人被困井內，其中一名姓王(46歲)女工獲救後證實不治，其同場工作的姓李(60歲)丈夫亦告昏迷，一度危殆。

密閉空間意外頻生，多年內連奪多命，部分案件更惹起違反工作指引質疑，勞工權益及安全保障不獲重視。據了解，當局擬於今年上半年推出修訂密閉空間實務守則，當中包括要求承辦商須在密閉空間出入口拍片、提供危險評估範本，亦要求為工人提供動態感應警報器，並記錄工人進出時間等指引。