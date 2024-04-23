40油站將加裝快速充電器　當局稱部分涉較大工程需時設計

電動車逐漸普及，相關的充電需求亦增加。港府透過調整土地契約條款等誘因，推動油站轉型為快速充電站或油電站，預計在2024至25財政年度，於首批約40個現有油站內，提供大概100個快速充電器。環境及生態局首席助理秘書長梁啟明今日(23日)在電台節目表示，初步了解這些油站有足夠空間、設施或配電等安裝充電器，部分油站如要加裝充電設施，涉及較大工程，需要較多時間設計。

梁續稱，至於油站的充電時間，要視乎用家及油站運作，認為每輛電動車未必需要完全充滿電，如每次充電約15分鐘已經可行。在電動的士方面，當局會研究是否有快速充電措施，例如安裝於的士站位置，為電動的士提供專用充電裝置，希望透過分布式的充電位置，避免大量電動車擠塞。

立法會議員易志明表示，會積極找尋適當方案，例如於專用加氣站，讓電動的士充電，認為政府辦公大樓停車場，可容許的士由晚上10時至早上7時泊車充電。現時夜間的士生意下跌，多了很多通常於早上至晚上營運的特更車，電動的士充電後於清晨取車亦較為方便。他又建議日後充電收費，可以參考當年引入石油氣的士時設立專用加氣站，收費受政府規管，不能隨便將費用轉嫁至司機。