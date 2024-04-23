環諮會通過新田科技城環評　政府指技術性問題已由相關部門處理

環境諮詢委員會昨日(22日)一致同意在設立野生生物走廊等8項條件及7項建議下通過新田科技城環評報告，預料2026/27年度開始填塘，環保團體對決定感到失望。政府今日(23日)表示，香港的環評機制專業，符合環評條例，技術性問題已由相關部門處理，當局重視環保和發展，希望通過不同良好的積極管理措施去將環境增值，因此當局重視不是面積而是「質量」，積極的環境保護政策是會將環境生態加強同時確保發展，整個計劃會按序進行會確保符合所有法律法規。

另外，政府提到走塑首階段，市面企業有配合，環保署有提出替代製品約600種，強調替代品充裕，又相信替代產品會不停改善，認為目前對市民影響不大，重申當局重視替代品成本和供應是否充足，而觀乎目前替代品價格可能都僅為幾仙至幾毫子，相信市民能夠接受，承諾會繼續聽取市民意見。

近日天氣惡劣連場大雨，政府指已因應早前的極端天氣檢視本港應對惡劣天氣的能力，以應對可能出現的暴雨，採取的措施包括做好發放訊息工作、交通安排和善後工作，並會在適時公布措施安排。針對廣東面對汛情，政府指兩地已簽訂協定，一旦出現各種情況，內地會優先通知香港，又確保不會影響香港，因為兩者為不同系統。