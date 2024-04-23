改用環保餐具飲食界感樂觀　供應商：減價空間不大

政府推動市民積極「走塑」，首階段管制即棄塑膠新法例昨日(22日)起正式生效，禁止商家提供或銷售發泡膠餐具、膠飲管、膠攪拌棒、膠刀叉匙和膠碟等，設有半年適應期，商家可在此繼續使用剩下的塑膠餐具。餐飲業代表指，竹製碗成本較膠碗高約5成，經技術改進後已不會濕透滲漏，會淘汰品質較差的餐具。環保餐具供應商就指，即使日後更多人使用環保餐具，其價格也不會大幅下降，形容廠家的價錢已十分便宜。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮今日(23日)在一個電台節目表示，早於2019年已用竹製碗，起初亦有出現浸軟及滲漏，碗蓋蓋不實等問題，但隨着生產商技術改進，現時已大有改善，竹製碗技術亦較過往成熟，盛載熱湯數小時也不會濕透滲漏。他稱現時的環保餐具市民需要時間適應，相信生產商和供應商亦會針對問題作出改善。他認為現在食肆都選用比較好的供應商，慢慢會淘汰一批做得不好的餐具，對第二階段、第三階段的餐具感到樂觀，待技術突破後價錢會更加便宜。

環保餐具供應商創辦人葉柏麟在同一節目表示，餐盒價格約上升2至3成，餐具便宜一點，而紙飲管一類的餐具，按百分比計算，則價格可能達2倍之多。他又指現時已可在碗的外層加入水性塗層，是一種防水防油的物料，可防止變軟。對於紙匙羮硬度不足等問題，他指飯羹、湯羹弧度上有分別，現時紙餐具亦可以加入塗層，但硬度則是成本問題，硬度取決於厚度，例如一個匙羹2克，如果做到3克、4克，就會比較硬， 但成本則會增加，上升幅度或可能達3、4成，按材料重量計算。

即使多人使用環保餐具，但售價不會降太多，他指廠家的價錢已十分便宜，一萬支和一百萬支的分別，都可能就是幾千港元，即使下調則只是可能是1%或2%的分別 。被問到餐具是否獲安全認證，他就強調餐具獲FDA、FGB食品安全認證，但材料本身的氣味則不能避免，質感亦會有所不同。