新一代身高中位數增2厘米　衞生署指因生活條件等變遷

每逢農曆新年除利是外，大人們都會祝願小朋友快高長大，而衞生署沿用超過30年的本港生長圖表將迎來更新，本港青少年尤其在青春期的身高及體重較1993年時的圖表為高，18歲青少年的身高中位數在2020年約有2厘米增長。衞生署家庭及學生健康處社會醫學顧問醫生鍾偉雄今日(23日)在電台節目指出，今次研究發現兒童及青少年的整體身高體重有所增加，特別在青春期發育前後情況比較明顯。

對比30年前的青少年身高中位數，男生從170.9厘米增至172.5厘米，女生則由158.2厘米增至160.2厘米。鍾偉雄表示，並無深入了解青少年平均身高體重增加的原因，但綜合各地情況及以往資料，認為隨着社會變遷，社會環境改善，健康生活條件及營養等因素，都令兒童及青少年發育比以往高些及重些。

他續指，從過去的研究及觀察，留意到香港兒童及青少年的身高及體重，有長期增長趨勢，因此需要全面檢視1993年訂定的生長圖表，並於2019年起開始研究，新的圖表將於今年7月起更新，並逐步在母嬰健康院、學生健康服務中心及公立醫院推行。

此外，鍾偉雄稱，在新冠疫情期間較擔心兒童及青少年，較少運動或改變飲食，會否多了肥胖情況，而研究於收集數據時正值疫情，團隊反覆分析，認為並無特別不同情況。至於日後會否加快更新生長圖表，他指不同地方有不同做法，並無固定時間表，但當局會檢視，如有需要或會定期更新。