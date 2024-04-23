北都擬建大學城　議員憂收生不足　學費貴失吸引力

政府早前發表《北部都會區行動綱領》，計劃在洪水橋及廈村新發展區、牛潭尾及新界北新市鎮，預留超過60公頃土地打造大學教育城。多名議員指本港適齡學童人口下降，擔心北都教育城大學收生不足，亦有議員憂慮屆時香港的大學學費更貴，欠缺吸引力，而教育界朱國強則建議引進私人企業和非政府機構參與投資，以減少項目對公帑依賴。

教育局副局長施俊輝指適齡學童人口下降是不爭事實，提高本地生育率需要時間，北部都會區提供經濟發展動能，有信心可吸引更多人才落戶香港。當局會協調不同院校的定位，協助自資院校持續發展，而隨着本港發展國際專上教育樞紐，政府已提出增加大學非本地學生比例上限至4成，當局亦會積極宣傳本地高等教育，令收生來源更廣闊，相信能紓緩學童人口下降的挑戰。

當局早前提交立法會的文件中，指當局去年8月邀請院校提交建議書，共接獲19間專上院校提交建議書，當中有院校提出將現有的整個校園搬遷到北都，有部分院校計劃成立衞星校園發展創新學科，亦有院校計劃以自資模式成立一個國際化的大學校區，提供更多與海外知名院校合辦的課程。

施俊輝表明歡迎北都引進內地一流高校，鼓勵本地資助大學與海內外知名大學合作，以跨院校模式參與北都教育城的建設和發展。

當局早前提交立法會的文件中，指當局去年8月邀請院校提交建議書，共接獲19間專上院校提交建議書，當中有院校提出將現有的整個校園搬遷到北都，有部分院校計劃成立衞星校園發展創新學科，亦有院校計劃以自資模式成立一個國際化的大學校區，提供更多與海外知名院校合辦的課程。