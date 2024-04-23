勿低估旅遊醫學風險評估　團體指不當使用藥物可引致副作用

經過3年封關，大量港人於疫情過後都選擇報復式外遊。不過即使疫情消退，到外地仍要保持警覺，早前就有港人外遊染病離世。有團體指出，疫苗及藥物需因應個人身體狀況使用，不當使用隨時引致副作用，提醒市民外遊前應諮詢專業人士意見；希望政府關注旅遊醫學，成立有關專科培訓，為市民提供專業建議。

英國格拉斯哥皇家內外全科醫學院旅遊醫學科專家顧問梁家偉表示，旅遊時染病途徑包括受污染食水、性接觸、帶病者體液，以及昆蟲等。市民應就當地風險作個人旅遊醫學諮詢及準備，例如接種疫苗、預防蚊蟲，亦要了解當地疫情資訊，飲食安全情況。他又提到，現時兩間衞生部門健康中心可以提供有關資訊，協助市民接種指定疫苗。早前一名英國女學生前往非洲沒服用瘧疾預防藥物，回國途中因藥物帶來嚴重幻覺，最終她從飛機一躍而下，招致悲劇。梁強調，事前了解外遊地區傳染病風險，評估自身健康情況，採取相關預防措施，就如購買保險一樣重要；又指因應個人身體狀況，可採取不同的預防措施，如瘧疾亦可透過避免接觸帶病源，即可有效預防。

港人旅遊熱點，日本、南韓、台灣，以及東南亞等地，傳染病風險不高，較少受到市民關注。香港疫苗及旅遊醫學會方燦桂就指出，有關地區風險雖然不高，但不等於沒有風險，例如登革熱、蜱傳腦炎等病症在該地裏見不；而且部分港人沒有接種的乙型肝炎疫苗，相關病徵亦在日本、南韓、台灣等地甚為常見。他呼籲市民旅遊前諮詢專業人士，做好評估及準備。

學會聯同醫學院，委任殘疾人乒乓球運動員王愉程和女子羽毛球運動員「黑妹」葉姵延為「旅遊醫學大使」，推廣有關資訊。葉姵延指過往比賽到訪二至三十多個國家，其中有部分衞生情況較落後，亦曾試過外地預備比賽期間有運動員出現嘔吐、肚瀉的情況。她表示，以往運動員如普通市民一樣，只靠教練上網查找當地醫療資訊，或未夠專業和全面。梁嘉偉稱，現時市民外地旅遊時少會帶備「平安藥」，亦會諮詢家庭醫生。不過他認為旅遊醫學屬專業科目，不同醫生及藥劑師對有關方面的了解或未夠深入；建議政府增加有關方面的培訓。