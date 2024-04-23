T4主幹路14年「回本」？　議員揭舊項目政府無考慮通脹價格

沙田T4主幹路工程71.6億港元造價惹起爭議，當局則指該項目可於14年「回本」。有議員翻查政府在2003年研究七號幹線和南港島工程時的未來收益數據時，發現時任政府在考慮未來收益時，並沒考慮價格通脹因素，可能出現低估，對當局計算T4項目的經濟效益及「回本」年期存疑。

議員張欣宇上周要求政府提供沙田T4主幹路項目回本率等社會經濟效益數據，隨後政府日前亦在網上貼文，指T4主幹路可節省市民出行時間，變相每年帶來5億港元經濟收益，預計14年可「回本」，當時張質疑政府計算方法「粗略」，擔心未來5億港元的收益，可能會受折現等因素影響。

張欣宇今日(23日)在社交平台貼文，指翻查政府在2003年研究七號幹線和南港島工程時的未來收益數據時，發現時任政府在考慮未來收益時，並無考慮價格通脹因素，認為當時有機會低估預測淨現值，雖然政府工程一向不經常公開計算收益方法故未能得知未有計算通脹因素是否僅屬單一工程，但認為所有工程應同時考慮價格通脹因素。

他續稱，海外一般都會計算通脹，期望當局日後在處理爭議工程項目時，如有爭議項目時應公開詳盡數據。他又強調數據可使社會更清晰理解政府在評估T4交通效益時背後所作的假設，也能夠更準確將 T4 項目放在整個未來基建藍圖層面，以檢討其功用和價值。