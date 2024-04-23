長洲太平清醮特別郵票下月9日推出　正式首日封明起發售

香港郵政宣布，將於下月9日推出發售以「非物質文化遺產—長洲太平清醮」為題的特別郵票及相關郵品，而全線郵政局及網上購物坊「郵購網」將於明日(24日)起發售相關正式首日封，每個售價2.5港元。

長洲太平清醮於2011年列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，並於2017年成為首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的項目。長洲太平清醮活動已傳承百多年，於每年農曆4月初五至初九舉行。長洲居民每年皆舉辦太平清醮，酬謝北帝神恩，禳災祈福，保境平安。

是次發行的一套4枚郵票、2張郵票小型張及相關集郵品，分別展示長洲太平清醮及其中的民俗工藝及民間表演藝術，包括建醮、麒麟、大鑼鼓、走菩薩、飄色及搶包山。郵票、10港元郵票小型張及小版張以平版技術印製，而20港元郵票小型張則以平版加壓印及局部光漆技術印製更，具立體感。

全線郵政局及網上購物坊「郵購網」將由明日起發售正式首日封，每個售價2.5港元。至於特別郵票及相關郵品將於下月9日起，在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封，只限在集郵局發售。各郵政局將於下月9日，為所有正式首日封、紀念封、註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。