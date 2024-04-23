源禾路兩死奪命意外　老父後悔未阻止兒子冒險

沙田禾源路遊樂場發生兩死工業意外，姓郭(26歲)及姓李(34歲)男工懷疑吸入硫化氫，倒臥約4米深沙井陷內昏迷，獲救送院後證實不治。據悉，死者李凱威與父母及胞弟居於馬鞍山頌安邨一單位。李父指，凌晨時分接獲兒子舊同學拍門通知，隨即與兒子多名舊識趕往醫院見其最後一面。

李父續指，兒子工作勤力、「癡家」，即使賺得不多仍每月比家用，他中五畢業後曾於職訓局作培訓學徒，其後任職三行、燒焊等工程工作，當時曾因三行工作要攀爬棚架，擔心危險而選擇轉工。直至約一年多前，李父由鄰居口耳相傳始知兒子轉行做渠務，惟他未曾透露需要「落井」工作，如一早知道「一定唔比佢做」，後悔未能阻止兒子繼續冒險開工。

李父稱，兒子平日晚上約8至9時出門工作，未料他未能平安收工，質疑在場判頭或負責人未有做足安全檢查，測量沙井內有毒氣體含量，又懷疑兒子與另一名死者未有配備足夠防護裝備。另外，有報道指兩人本應毋須落井工作，李父希望能得知兩人最終落井原因，懷疑兩人是否有充足相關工作經驗。

消息指，工程大判稍後將面見兩名死者家屬，並給予一筆恩恤金作緊急支援，待意外調查有進一步進展後，再與保險公司等持份者商討有關賠償。