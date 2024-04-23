人才高峰會下月7日舉辦　提供優質職位和安居就業方案資訊

人才辦下月7日起，一連2日在會展舉行「香港．全球人才高峰會」及「機遇匯人才博覽展」。

人才服務辦公室將會在下月7日起，一連2日在香港會議展覽中心舉行「香港．全球人才高峰會」及「機遇匯人才博覽展」，期間博覽展將設展示區，介紹香港獨特優勢和發展機遇、各人才入境計劃和人才辦的支援服務，並由抵港人才分享落戶香港經驗等，以提供優質職位資訊和安居就業方案。

參展公私營機構預計近百間，包括涵蓋就業、住房、社群網絡、綜合移居服務、教育、銀行及金融服務、商業與企業服務和電訊服務的人才辦合作夥伴，以及引進重點企業辦公室、投資推廣署、廉政公署、政府新聞處、機場管理局、數碼港管理有限公司、生產力促進局、香港科技園公司、港鐵公司和醫院管理局。此外，廣東省和澳門特區設展區亦會介紹大灣區最新人力趨勢和發展機遇。

各人力資源機構和招聘平台將介紹不同專業，包括金融服務、創新科技和金融科技等優質本地職位，適合不同背景和資歷的人才及專才。抵港人才亦可獲取在港求職、就業或創業的相關資訊，以及各行業和專業技能的最新需求。而部分參展機構更將為入場人才及其家人提供諮詢服務及安居就業方案或優惠，協助他們移居香港，盡快適應並留港發展。

人才辦總監劉鎮漢表示，今次活動費用全免，不論有意或已來港的人才，或各行各業的人力資源持份者，以及即將畢業的大學生和港人都歡迎參與，期望藉今次高峰會，進一步推廣香港作為「國際人才輸紐」和「國家人才門戶」的雙重角色和優勢，令與會人才可得到所需資訊。

劉續透露，現時高才通每季接獲的申請平均數字相若，得悉勞工及福利局正準備就高才通計劃申請人落戶香港情況進行第二輪調查，有結果會再作公布；又指來港人才除關心「搵工、住、子女教育」範疇，亦希望學習廣東話，故人才辦的廣東話班深受歡迎，未來會繼續辦下去。