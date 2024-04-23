替代餐具被批易軟　供應商教路點用最好

踏入「走塑」新里程第二日，非塑膠替代餐具被批「不好用」，例如紙匙羹食粥、飲熱湯容易變軟。有餐具製造商教路，減少匙羹在水中攪動的時間，便能延長使用時間，又說內部測試浸熱湯一小時也不變形。

生昌行負責人蘇慶光向東網表示，非塑膠匙羹物料主要分兩大類，分別紙漿、甘蔗渣漿等植物纖維類，以及木、竹類。紙或甘蔗渣匙羹的弧度能做到較深，適合應用在水分較多的中餐，例如飲湯、吃粥。木、竹餐具則較常應用在西餐。

蘇提到，外賣湯品、粥品一般溫度約攝氏70至80度的情況下，紙匙羹不會太快變形，過熱會稍為軟身，仍能正常使用。但他坦言，匙羹終於是由天然纖維製造，使用時改變習慣會較為好用 ，舉例一般吃粥時，大家會習慣不斷攪動，但太頻密會加快匙羹變軟情況。

蘇慶光指出，替代餐具產品均經過內部測試，曾測試過浸在攝氏70至80度熱湯內超過1小時，亦只會少許變軟，在不特意按壓的情況下，仍能正常使用。

他認為對市民來說，非塑膠餐具是新事物，難免不適應，但相信用多一段時間，了解餐具特性後便會習慣，而廠商都會繼續改進，建議餐廳應向供應商索取替代餐具樣本，測試產品的質素後再選購合適款式。

價錢方面，蘇表示，替代餐具與塑膠的相差有限，散賣一般貴幾仙，大量採購成本更便宜，認為中小食店肆可聯合數間一同批量採購，能夠進一步降低成本。