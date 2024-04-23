民調指68%反對8.1實施垃圾徵費　部分受訪者感困惑

雖然政府早前把原定4月1日實施的垃圾徵費，押後至8月1日實施，惟相關爭議仍未休止。有民意調查機構今日（23日）發表垃圾徵費究報告，發現有68%受訪者表示反對政府在8月1日實施垃圾徵費，有54%更表示反對垃圾收費政策。另有受訪者認為政府並未為實施垃圾收費計劃做好充分準備，導致公眾的困惑和不信任。

香港民意研究所早前進行民意調查，以網上問卷訪問了1,809人，其中有68%反對政府年8月1日實施垃圾收費，只有 12%支持如期實施，有12%人對此表示「一半半」，更有54%表示反對垃圾收費政策，有16%政策表示「一半半」，只有27%受訪者支持。

至於「透過垃圾收費達致減廢回收的概念」，則有28%被訪者對此表示支持，51%人表示反對，15%表示「一半半」。

該研究所指出，有部分受訪者認為政府並未為實施垃圾收費計劃做好充分準備，當局在垃圾收費計劃方面缺乏溝通和透明度，導致公眾的困惑和不信任，促政府改善規劃及提高公眾參與 度，並制定全面策略，解決廢棄物管理的各個面向問題，在實施收費計劃之前，更應把環境教育放在首位，鼓勵減少和回收廢物，認為政府在透過有效的政策實施和配套基礎 設施確保該計劃成功方面的作用屬至關重要的。