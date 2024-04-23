2019年聖誕在商場襲警罪脫　上訴官裁定原審有誤　應判青年罪成

2019年聖誕節，有示威者於沙田新城市廣場聚集，一名男子被控非法集結罪，經審訊後獲判無罪，律政司不服裁決提上訴，高院今（23日）開庭處理，並裁定原審裁判官判決有誤，應判答辯人罪成，下令將案發還原審裁判官，改判答辯人罪成並判刑。

答辯人原永滔，案發時20歲，他被控於2019年12月25日，在新城巿廣場的「翡翠拉麵小籠包」內，與其他不知名的人參與非法集結。原審裁判官李志豪指，相關閉路電視片段質素欠佳，不能以此斷定答辯人的身份，而且答辯人沒有叫囂，亦沒有作出支持聚集的行為，難以指證其犯罪目的，故裁定他非法集結罪不成立。

答辯人今缺席聆訊，法官繼續聽取雙方陳詞，並隨即作出裁決。法官指，閉路電視片中的男子，與答辯人毫無疑問根本就是同一人。答辯人跟隨人群進入餐廳搗亂叫囂，與人群共同進退，行為屬壯大聲勢，認為原審未有考慮整體情況，法律上犯錯，應判答辯人罪成。法官向答辯人發出拘捕令，但准他在被捕後繼續保釋外出。

案件編號：HCMA355/2023