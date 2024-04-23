全球繁榮峰會下月舉行　冀外界透過活動了解香港

由一群本地學術、商界和創見領導者發起的「香港全球繁榮峰會」將於下月13日至15日一連3日首次在港舉行，峰會發起人、行政會議召集人葉劉淑儀今（23日）召開記者會，指峰會邀請了諾貝爾化學獎得主、國際結構生物學權威羅傑.大衞.科恩伯格教授 (Professor Roger D. Kornberg)擔任主題演講嘉賓，並包括5場專題討論、1場青年領袖論壇，並預計未來每年均會舉行有關活動。

峰會將於富麗敦海洋公園酒店舉行，5個議題包括全球化與去全球化、泛安全化的風險及對發 展的影響、科技合作和人類未來、大國競爭與和平共處，以及氣候變化與可持續發展。參與峰會的講者涵蓋不同國家和地區的科學家、商界領袖和專家翹楚。

葉劉淑儀透露，峰會亦會邀請本港高官出席，如科技部分邀請了創新科技及工業局局長孫東、氣候變化部分邀請環境及生態局局長謝展寰，亦會邀請特首政策組組長黃元山、行會成員、部分議員甚至美國智庫、前官員等。至於以甚麼準則邀請人來，她則形容是對政治有一定了解、有影響力人士，亦有投資者，希望了解本港環境，促進投資者了解香港。

被問到籌辦活動期間遇到甚麼困難，她指歐美嘉賓並無政治上的考慮，反而時間安排上，下次應改於6月舉辦，因不少名教授在4月、5月期間工作較為忙碌，無法出席活動。她又指活動目的透過香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，發揮民間外交橋樑作用，促進國際交流，促進包括對香港以及內地的了解。她又指5個議題都屬於國際性議題，話題能夠連通世界，又指過去民間都有舉辦不同活動，甚至到外國邀請來港，勇於創新改變，未來應該多些組織繼續做。

至於開支方面，她透露會有不同機構贊助，亦會向創新科技署申請撥款，現階段難以預計需要多少經費，但現時已獲酒店及航空公司的贊助。