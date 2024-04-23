近8成青年受精神困擾　救世軍倡提供獨立及私密「安樂窩」

調查揭近8成青年受精神問題困擾，升幅持續3年。救世軍表示，社會可能低估了疫情對青年造成的影響。當青年遇到情緒困擾時，超過80%受訪者表示希望得到解決辦法，其次是有人傾聽及陪伴。另外，救世軍亦提出了一個「護持環境」的概念，旨在為有需要的青年提供一個場地可以讓其獲安全感及被關顧等。有青年表示，成年人忽略了青年想靠自身力量解決問題，希望能更耐心等待合適時機再介入。

一般健康問卷(GHQ)滿分36超過或等於15分即反映有精神困擾。救世軍社會服務部研究主任鄺嘉仕表示，最新的關於青少心理健康的調查顯示，有76.5%的受訪者GHQ；結合往年的調查結果來看，從20/21年度到23/24年度GHQ平均分從16.88上漲至18.27，GHQ大於等於15所佔的比例也從64.9%一路上漲至76.5%，情況已持續3年，足見青年精神健康困擾愈來愈嚴重。鄺嘉仕指出，過去疫情帶來的一些居家隔離或是線上課程，令到青年與朋友交流的機會減少，青年的情緒宣洩得不到滿足且認識新朋友的機會減少，也會導致一系列心理問題。

救世軍新界西綜合服務高級主任沈曉楓表示，救世軍今年新的研究主題是青年中心如何成為年輕人的「護持環境」，他續稱，護持環境也可以理解成一個年輕人的「安樂窩」。沈曉楓表示，中心能成為青年護持環境的一些重要條件包括，中心環境、給人的感覺、使用體驗、活動安排、與中心的聯繫及中心內的溝通。在這些方面中，青年認為最重要的是中心環境的舒適度以及中心職員可以信賴。沈曉楓指出，當前很對青年中心都有一些房間可使用，但有青年表示這些房間可能缺乏私密性因此不過度干擾青年也是成為一個護持環境很重要的事項。

救世軍新界東綜合服務高級主任黃恩澤表示，中心內目前有相關場地可以提供給青年互動與玩樂。在使用過程中如果青年有需要也可以要求職員不過多介入，讓青年可以獲得一個相對獨立及私密的空間，職員只會間中入去看看情況及問一下有甚麼需要也不會過多打擾青年。黃還表示，希望能讓青年參與空間的主題設計或是使用方式，主題可以經常改變。

現年17歲的Terry表示，他自小學起就曾遭欺凌，同時家庭關係亦十分不好，之後甚至因此患上長期抑鬱症。Terry表示，當成年人見到青年出現情緒困擾時，往往會以成年人的角度或急於協助他們消除這種情緒，忽略了青年其實也想靠自身力量解決問題，或青年本身也有能力自行調節。他表示，希望成年人能更耐心等待合適時機再介入，並以同理心關心青年人狀況，更多聆聽他們的需要。Terry坦言也曾萌生過輕生念頭，希望以自身經歷勉勵正受精神問題困擾的青年人，即便遇到困難也可以撐過難關。

近期青年自殺事件頻出，政府有就此訂立三級應急機制，減少青年自殺的情況發生。沈曉楓就表示，對於相關事件，如果能及時發現青年輕生的念頭肯定是最理想的，但是現時青年輕生是難以被察覺的。很多年輕人有過輕生的念頭甚至是有相關經驗，成年人都是不知道的。他續指，要和年輕人建立關係後，才有可能得知他們內心的真實想法。