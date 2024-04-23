基層垃圾徵費支援不足　社協促延遲一年執法

垃圾徵費爭議連連，社區組織協會早前有調查發現，近6成受訪者仍不了解實際操作。社協今日(23日)聯同一眾基層街坊前往立法會申訴，建議議員敦促政府檢討垃圾徵費實際執行需要改善的地方，並評估所帶來的環保效益；若支援配套未及齊備，應延期執法，尤其是貧困的基層需要較多支援。

社協今年3月發表一項有關劏房租戶對垃圾徵費意見的調查報告，訪問306名低收入居所租客。結果發現，有56.9%受訪者仍不了解垃圾徵費的實際操作，有76.5%擔心額外購買指定袋和指定標籤會造成經濟負擔。為減少使用垃圾袋，有70.3%受訪者表示會減少製造家居垃圾，55%人稱會儲起多於一日的垃圾才棄置，有24.2%更表示會將廚餘倒入廁所馬桶；另有40.8%受訪者擔心業主會加收垃圾費或租金。

針對現時基層對垃圾徵費有重重憂慮，社協建議政府可按房屋類型分4階段試行，「先行先試」一年後，才正式執法，而執法時也應酌情處理，針對知識及資源都較缺欠的劏房戶時，可先作警告教育，再犯才發出告票。當局亦應在舊區內放置大型垃圾桶及回收箱，並加強清理垃圾，避免造成衞生、市容問題

另外，社協有建議，當局降低綠在區區換取生活用品的門檻、甚至提供資助回贈，同時配合在職人士延長開放時間，或增加流動回收點便利市民。至於有基層擔心徵費後，有業主或會借機加租、濫收管理費等，社協則建議差餉物業估價署引用《租務條例》，高調打擊這類劏房業主，避免基層租客蒙受不必要損失。