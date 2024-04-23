不服被頒令破產　《香港01》大股東于品海申上訴

屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，去年10月被一間建設銀行相關公司入稟高院提出破產呈請，而于被指連本帶利拖欠該公司共4.72億港元。高院今年3月頒令于品海破產。于品海不服命令，昨日(22日)向高院申請上訴。案件暫未排期聆訊。

本案呈請人建銀國際海外有限公司，答辯人于品海。據判詞指，于是以早前取得的押記令，把其持有的大地控股之全數兩股股份作為押記，以確保可償還拖欠呈請方的逾4.7億港元債項，大地則透過5間海外註冊公司，共持有54.6%的南海控股股份。于亦提交南海的會計報告，以證明其持有的股權市值6.54億港元。不過呈請方指于於早前，亦曾被招商銀行追討4.19億港元欠款，于亦同是以大地控股的股份作押記，而且是該案先取得押記令，招行可優先獲得還款。故呈請方指即使該些南海股份市值逾6億港元，亦不足以償還上述兩筆欠債。

另外，法官認為，據現時南海的財務狀況，不足以支持于可保證還款。有關于呈交南海的會計報告，法官認同，現時並沒有相關文件支持其說法，因此亦不支持于可保證能夠還款予呈請方。因此綜合而言，法官認為于未有足夠保證可償還債項，最終頒令于破產。

案件編號：CACV 154 / 2024