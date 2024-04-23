旅發局明起招募40名旅遊義工　向訪港旅客推廣好客之道

獲選的旅遊義工會在諮詢中心向旅客介紹本港景點及好去處。

旅遊發展局明日(24日)起推出新一期「旅遊義工」計劃，將招募30至40名對旅遊業充滿熱忱的市民，並擴大對象至年輕人。入選者可獲安排培訓，包括參加景點的導賞團等，預計這批義工會自11月起在旅客諮詢中心向訪港旅客介紹香港及提供旅遊建議，在社區層面推廣好客之道。有現職義工希望協助旅客更好體驗香港，回饋社會。

根據有關計劃，尖沙咀天星碼頭的旅客諮詢中心將是義工服務核心位置，他們身穿「紅衣」，負責向旅客介紹本港景點及好去處。這些「紅衣人」便是無薪、但有志於本港旅遊業的旅遊義工。

旅發局今日(23日)介紹，該計劃前稱「老友記」，早於15年前推出，當時招募逾100名各行各業、熱愛旅遊的「東道主」，在旅客諮詢中心向旅客介紹香港的生活文化，並推介地道的旅遊建議。疫情來襲，該計劃亦暫停招募3年，至今剩餘約65名義工，當中3分之2已為在職人士。

為了注入新血，旅發局將在明天至5月31日招募全港市民報名，並擴大對象至年輕人，亦會到訪大專院校招攬學生參與。旅發局表示，申請人需性格開朗、熱愛香港及願意服務旅客，認識本地文化、購物及飲食、建築及景點、綠色旅遊及文娛藝術等，亦要通過筆試、面試。獲選者將於8至10月接受工作坊及導賞體驗等培訓，11月開始成為「旅遊義工」，於旅發局旅客諮詢中心和旅發局舉辦的大型活動提供服務。

香港出世、一度在新加坡發展的義工郭家威今日分享個人心得，他年輕時曾做背包旅行者環遊世界，在外地受到當地人熱心協助，啟發他成為旅遊義工回饋社會，幫助旅客發掘另類香港特色，舉例推介新加坡人吃當地沒有的燒鵝、廟街「掃街」遊等。10年旅遊義工的Patrick則指，因為參與計劃而周遊香港，一次坪洲生態體驗更改變其生活，與太太搬入坪洲過另類寧靜生活。他又笑言，在諮詢中心工作會「快樂不知時日過」，經常會不自覺OT(超時工作)。