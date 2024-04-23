巴士狂迷犯眾憎　遵紀守法免紛爭

香港地有很多巴士狂迷，經常做出衝出公路當街攔巴士拍照、甚至偷巴士駕駛一圓車長夢等等出位行為，以致被冠以「巴膠」之名，取笑其「硬膠」之意。不少市民認為相關行為罔顧他人安全相當乞人憎，亦有臨床心理學家指出，如果巴士迷令自己或他人處於危險當中，仍不能自拔，便很可能出問題，《東呼即應》就此作出探討。當然，並非所有巴士迷都是「巴膠」，亦有巴士迷不但考取駕駛老爺巴士的牌照，還學會如何復修，為文化保育出一分力。

過去數年，不時有巴士迷被影到，為追影巴士而衝出公路，差點被車撞到，過程險象環生。另有巴士迷為拍攝巴士，竟私自放「雪糕筒」攔路，因阻礙交通而被狂罵，更有巴士迷偷巴士作無牌駕駛，無視安全。《東呼即應》就巴士狂迷的行為，訪問市民看法。市民何先生指，有見過巴士迷為影巴士而衝出馬路，直斥行為過分。方女士則指巴士迷的行為影響司機駕車，非常危險。張女士直言對相關行為反感，認為非常恐怖，或累及整車無辜的巴士乘客。

據網絡上說法，隨着巴士迷日益增多，良莠不齊情況逐漸浮現。對被定性為「巴士迷敗類」的人，都會簡稱他們是「巴敗」，在網絡術語「硬膠」影響下，甚至漸漸稱他們為「巴膠」。無論是「巴敗」還是「巴膠」，一個人對某種事物如此癡迷，會否是一種病態？臨床心理學家黃沛霖指出，若巴士迷令自己處於危險當中，或者自知有危險仍不能自拔地去拍攝，很有可能出現問題。他續指，將愛好變成激進行為，通常是受到圈子朋友互相影響，可能覺得這樣做沒問題，愈出位愈好。

不過，俗語有云，不要一竹篙打一船人。巴士迷絕非全部都是「巴膠」，而且有個別巴士迷，不但不「膠」，他們的故事甚至堪稱熱血勵志，像從小已熱愛巴士的Luca和Kobee，他們把對巴士的熱愛，已切實轉化成「人生夢想」，長大後不但身體力行，考巴士駕照；如今更已擁有了自己的「熱狗」巴士（非空調巴士），把自己的最愛和回憶一起收藏。

Luca指，在2015年底，經朋友介紹認識一位車房老闆，並在其引薦下購入一輛「熱狗」巴士。當時「熱狗」巴士已在香港退役4年，很多已在2013年被解體拆掉或被運出海外，唯獨該輛「熱狗」被巴士公司保留在車廠，作儲物及休息室用途。二人坦言，退役巴士的價格不貴，數萬元已購得；但修復「熱狗」所用的時間及心機，卻是不能用錢衡量。

Luca指出，「熱狗」要維修的部分很多，例如要重新噴油，而車輪、輪胎、車頭燈、指揮燈等，均已經過修理甚至更換。車廂內的座椅、各大小貼紙、不同的上下車告示，全部需要後期修復。Kobee續指，若要計算金錢，估計花約50至60萬元維修，當中大半花在買零件，補回缺少的機件，而他們也會親自落手維修巴士。

2人的正職是香港某航空公司的民航機機師，至於為何懂得駕駛巴士，Kobee就指作為巴士迷，自己很喜歡駕車，自然應該去考巴士駕駛執照，至少有機會可操控到一輛巴士。被問到有否被稱為「巴膠」，二人直言「經常」，但均對該稱呼不反感。 Luca指出，即使對一樣東西有興趣、有熱誠，亦要顧及自己和他人安全，遵守交通法例。Kobee則指，無論如何喜歡巴士，巴士迷也應要顧及其他乘客或市民的感受，「因為沒人明白我們喜歡甚麼，但若你做一些激動的事情，會令不明白的市民反感。」