當局簡化食肆發牌制度　售多種指定食物許可費至少減25%　

當局於去年施政報告宣布一系列簡化食物業發牌制度的措施，包括推出「綜合許可證」涵蓋多種限制出售食物，毋須逐項分開申請。據食物環境衞生署提交立法會的文件透露，政府將於下半年提交修例建議，屆時將推出全新許可證，持證者可售賣2種或以上限制出售食物，而許可證費用將比現行制度至少低25%。

根據《食物業規例》，若任何人要售賣規例附表2指明限制出售的食物，例如非瓶裝飲料、涼茶、杯裝雪糕、壽司及刺身等，須取得相關書面准許。在現行制度下，若要於同一處所售賣多種限制出售食物，則須就每項食物個別提交申請，而截至2月29日，約有11,000個有效許可證，涉及約7,100名持證人，當中約2,300人因在同一處所或網上平台售賣不同種類的限制出售食物，而持有多於一個許可證。

政府建議推出「綜合許可證」，申請程序將與現時許可證安排相若，期限均為1年，但新證容許持證人於同一處所或網上平台售賣2種或以上限制出售食物、壽司及/或刺身加另外1種或以上限制出售食物，相關許可費用為810港元；單項食物及售賣機出售食物的費用則不變，分別維持540港元及1,360港元。以售賣2種限制出售食物的處所為例，現時需要繳交1,080港元申請許可證，新制度下僅需繳交810港元，比現行制度交少25%費用；若售賣更多種類的制出售食物，減幅將會更大。

當局表示，為推行「綜合許可證」，需要修訂《公眾衞生及市政（費用）規例》，以訂明收費及落實相關安排，計劃於今年下半年向立法會提交修訂附屬法例建議。

另外，當局文件指，前年及去年施政報告宣布一系列措施，以簡化食物業發牌制度，其中「先發牌、後審查」發牌方式已於今年2月涵蓋普通食肆，申請人委聘認可人士證明已履行全部發牌條件，便可獲簽發正式牌照，當局會在發牌後實地審查；商業農耕農場烹調自家農產品的食物業牌照條款，則於今年上半年放寬；至於以電子方式發出牌照的工作，則將於下半年繼續推行，屆時可選擇以電子方式領取牌照及許可證，當局會透過電腦系統，提供更多有關申請進度和狀況的資料。